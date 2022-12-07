Божович: «Я был уверен, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана»

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович поговорил о фигуре форварда Александра Кокорина.

«Кокорин – один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого все идет вниз… У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» – был в этом как-то уверен.

Игорь Денисов верно все сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер», – сказал Божович.

Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис».

Футболист принадлежит «Фиорентине».

Кокорин – участник ЧМ-2014.

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