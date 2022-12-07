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    Божович: «Я был уверен, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана».

    Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович поговорил о фигуре форварда Александра Кокорина.

    «Кокорин – один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого все идет вниз… У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» – был в этом как-то уверен.

    Игорь Денисов верно все сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер», – сказал Божович.

    • Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис».
    • Футболист принадлежит «Фиорентине».
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18391

      Cleaner 1 час назад

      Что й то Кокорина вдруг жалко? Он САМ ПРОБУХАЛ свою футбольную карьеру.

      1
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      Рейтинг: +12333

      Алексей З 1 час назад

      Миодраг , а вы не задумывались , может Кокорину с тренерами не везло ?
      Все говорили о таланте , а ему уже 31 и он играет на Кипре, как это объяснить ?

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