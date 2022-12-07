Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»

Спортивный журналист Сергей Микулик отметил вклад в карьеру защитника сборной Португалии Пепе со стороны российского тренера Анатолия Бышовца.

«Анатолий Федорович Бышовец рассказывал мне, что когда он решил поработать в Португалии и принял клуб «Маритиму», то юный Пепе, долговязый и нескладный, пробовался там в нападении.

Но БАФ, со свойственной только ему проницательностью, сразу поставил паренька в защиту, чем, собственно, и обеспечил Пепе такую вот долгую грандиозную карьеру», – написал Микулик.

Бышовец тренировал «Маритиму» в 2003 году.

Пепе накануне забил Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1).

Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом». Также Пепе – чемпион Европы 2016 года.

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