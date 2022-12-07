Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»

Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»

7 декабря 2022, 10:15
3

Спортивный журналист Сергей Микулик отметил вклад в карьеру защитника сборной Португалии Пепе со стороны российского тренера Анатолия Бышовца.

«Анатолий Федорович Бышовец рассказывал мне, что когда он решил поработать в Португалии и принял клуб «Маритиму», то юный Пепе, долговязый и нескладный, пробовался там в нападении.

Но БАФ, со свойственной только ему проницательностью, сразу поставил паренька в защиту, чем, собственно, и обеспечил Пепе такую вот долгую грандиозную карьеру», – написал Микулик.

  • Бышовец тренировал «Маритиму» в 2003 году.
  • Пепе накануне забил Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1).
  • Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом». Также Пепе – чемпион Европы 2016 года.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Символическая сборная Евро-2024 по версии WhoScored 6
Пепе: «Мы с Роналду как братья» 1
Роналду попросил «Аль-Наср» подписать экс-одноклубника и партнера по сборной 1
Источник: телеграм-канал Сергея Микулика
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Португалия Порту Пепе Бышовец Анатолий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1670401441
Мы стали забывать уже кто центр вселенной...
Ответить
АртурZaСМ
1670403389
Скоро прочитаем новость, что это Бышовец на самом деле зачал Месси
Ответить
Беспонтий
1670411340
пепе сказал гы гы
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
1
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
3
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
3
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Все новости
Все новости
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
16 августа
3
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
14 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+