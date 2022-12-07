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    Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»

    Спортивный журналист Сергей Микулик отметил вклад в карьеру защитника сборной Португалии Пепе со стороны российского тренера Анатолия Бышовца.

    «Анатолий Федорович Бышовец рассказывал мне, что когда он решил поработать в Португалии и принял клуб «Маритиму», то юный Пепе, долговязый и нескладный, пробовался там в нападении.

    Но БАФ, со свойственной только ему проницательностью, сразу поставил паренька в защиту, чем, собственно, и обеспечил Пепе такую вот долгую грандиозную карьеру», – написал Микулик.

    • Бышовец тренировал «Маритиму» в 2003 году.
    • Пепе накануне забил Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1).
    • Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом». Также Пепе – чемпион Европы 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Микулика

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3577

      АртурZaСМ 8 секунд назад

      Скоро прочитаем новость, что это Бышовец на самом деле зачал Месси

      0
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      Рейтинг: +4422

      Snek 32 минуты назад

      Мы стали забывать уже кто центр вселенной...

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