«Если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать». Линекер – о Рамуше

Рамуш дождался своего звёздного часа!
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на игру форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1). У него хет-трик.
«Что ж, если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать. Какой гол Рамуша», – написал Линекер.
- Рамуш в старте Португалии заменил Роналду.
- Игрок сразу вышел на 2-е место в списке бомбардиров ЧМ-2022.
- Рамуш – лучший бомбардир сезона чемпионата Португалии.
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