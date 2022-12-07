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    «Если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать». Линекер – о Рамуше

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на игру форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1). У него хет-трик.

    «Что ж, если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать. Какой гол Рамуша», – написал Линекер.

    • Рамуш в старте Португалии заменил Роналду.
    • Игрок сразу вышел на 2-е место в списке бомбардиров ЧМ-2022.
    • Рамуш – лучший бомбардир сезона чемпионата Португалии.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7364

      Старикан 1 час назад

      Рамуш дождался своего звёздного часа!

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