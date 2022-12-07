«Если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать». Линекер – о Рамуше

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на игру форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша в 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1). У него хет-трик.

«Что ж, если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать. Какой гол Рамуша», – написал Линекер.

Рамуш в старте Португалии заменил Роналду.

Игрок сразу вышел на 2-е место в списке бомбардиров ЧМ-2022.

Рамуш – лучший бомбардир сезона чемпионата Португалии.

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