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    «Гордимся своим флагом, страной и игроками». Рамос – после вылета Испании от Марокко

    Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на поражение команды от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).

    «Как никогда гордимся своим флагом, страной и игроками. Испания не проигрывает, Испания учится.

    Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся сильнее. Вперед, Испания!» – цитирует игрока источник.

    • Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
    • Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.
    • Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18379

      Cleaner 1 минуту назад

      А вот Испания своей сборной ну СОВСЕМ НЕ ГОРДИТСЯ...

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      Рейтинг: +12326

      Алексей З 57 минут назад

      Как же это напоминает наше ТВ.
      Чем глубже падаем , тем больше слов о гордости и величии.

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