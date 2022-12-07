«Гордимся своим флагом, страной и игроками». Рамос – после вылета Испании от Марокко

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на поражение команды от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).
«Как никогда гордимся своим флагом, страной и игроками. Испания не проигрывает, Испания учится.
Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся сильнее. Вперед, Испания!» – цитирует игрока источник.
- Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
- Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.
- Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.
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Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»