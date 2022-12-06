«Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о вылете Испании с ЧМ-2022

«Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о недопуске России на ЧМ-2022
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022 после поражения от Марокко по пенальти в 1/8 финала.
«Сборная Испании на чемпионате мира в 2018 году продала игру России, а сейчас отдала матч Японии. Если бы они играли в нормальный футбол, который они показали в первом матче… Начали заниматься не очень футбольными делами.
Что делать сборной Испании? Футбольный боженька их наказывает. Наказывает жуликов и негодяев. Играйте в футбол! Играйте каждый матч, как будто последний!
Футбольный бог есть, и он наказывает тех, кто неправильно себя ведeт. Сборная Испании ведeт себя неправильно с 2018 года – вот сейчас их и колбасит», – сказал Канчельскис.
- Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
- На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира