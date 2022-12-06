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    «Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о вылете Испании с ЧМ-2022

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022 после поражения от Марокко по пенальти в 1/8 финала.

    «Сборная Испании на чемпионате мира в 2018 году продала игру России, а сейчас отдала матч Японии. Если бы они играли в нормальный футбол, который они показали в первом матче… Начали заниматься не очень футбольными делами.

    Что делать сборной Испании? Футбольный боженька их наказывает. Наказывает жуликов и негодяев. Играйте в футбол! Играйте каждый матч, как будто последний!

    Футбольный бог есть, и он наказывает тех, кто неправильно себя ведeт. Сборная Испании ведeт себя неправильно с 2018 года – вот сейчас их и колбасит», – сказал Канчельскис.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24841

      bset 24 минуты назад

      «Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о недопуске России на ЧМ-2022

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23691

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Футбольный боженька начал вводить санкции против радужных европейских сборных.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11023

      R_a_i_n > DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Именно до радужных))) Вот Рагника в Немецкую тим добавили)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4420

      Snek 41 минуту назад

      Маразм добрался до Андрюши.

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