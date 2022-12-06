Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002»

Бывший тренер сборной Южной Кореи Анатолий Бышовец объяснил причину успеха азиатских сборных на ЧМ-2022.

«Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали.

После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я, именно эта сборная заняла четвертое место на мундиале 2002 года.

То, что происходит сейчас с азиатскими сборными – это плоды работы их системы, тренера, которые ездят на стажировки в Европу, они с удовольствием учатся», – сказал Бышовец.

Сборные Японии и Южной Кореи дошли до 1/8 финала на ЧМ-2022.

Турнир продлится до 18 декабря.

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