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    Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002»

    Бывший тренер сборной Южной Кореи Анатолий Бышовец объяснил причину успеха азиатских сборных на ЧМ-2022.

    «Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали.

    После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я, именно эта сборная заняла четвертое место на мундиале 2002 года.

    То, что происходит сейчас с азиатскими сборными – это плоды работы их системы, тренера, которые ездят на стажировки в Европу, они с удовольствием учатся», – сказал Бышовец.

    • Сборные Японии и Южной Кореи дошли до 1/8 финала на ЧМ-2022.
    • Турнир продлится до 18 декабря.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +99106

      zigbert 1 час назад

      Бышовец хороший тренер но подтвердить или опровергнуть его слова трудно. Самого Хиддинка тоже нельзя назвать слабым специалистом.

      0
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      Рейтинг: +17253

      Garrincha58 2 часа назад

      ещё один мостовой-болтун

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3575

      АртурZaСМ > Garrincha58 2 часа назад

      Я бы сказал ещё 1 Аленичев. Любитель присвоить себе чужие заслуги

      3
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      ...
      Рейтинг: +760

      SLADE2019 > Garrincha58 1 час назад

      Ну а Бышовец, чем не угодил. Он и футболист (хоть и в 26 лет перестал играть), и тренер состоявшийся. Вот уж трудно, таким как Вы с чужим мнением считаться. Как бы там ни было, хоть малая часть истины в его словах найдется.

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