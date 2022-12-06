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  • Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002»

Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002»

6 декабря 2022, 08:59
7

Бывший тренер сборной Южной Кореи Анатолий Бышовец объяснил причину успеха азиатских сборных на ЧМ-2022.

«Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали.

После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я, именно эта сборная заняла четвертое место на мундиале 2002 года.

То, что происходит сейчас с азиатскими сборными – это плоды работы их системы, тренера, которые ездят на стажировки в Европу, они с удовольствием учатся», – сказал Бышовец.

  • Сборные Японии и Южной Кореи дошли до 1/8 финала на ЧМ-2022.
  • Турнир продлится до 18 декабря.

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Источник: Metaratings
Чемпионат мира Южная Корея Хиддинк Гус Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1670306920
ещё один мостовой-болтун
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zigbert
1670312615
Бышовец хороший тренер но подтвердить или опровергнуть его слова трудно. Самого Хиддинка тоже нельзя назвать слабым специалистом.
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Беспонтий
1670317382
минутка славы для олимпионика х.уле помним а что ещё остаётся
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paracetamol
1670320556
Это вся Я, это все Я... Типичный случай для майданного хохла. Кстати, что он у нас делает, почему неньку не защищает?
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САДЫЧОК
1670326676
Бышовец привел нашу сборную к золоту Олимпиады ! Ничего подобного после , да и До, даже близко - Не Было ! Так , что рты по закрывали ущербные !
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