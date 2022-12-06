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    Влашич: «Допускаю, что в будущем ещe поиграю в России. Я фанат ЦСКА»

    Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич допустил возвращение в Россию.

    «Конечно, я допускаю, что в будущем ещe поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА.

    Готов вернуться только в ЦСКА? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — сказал Влашич.

    • Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.
    • С командой он не взял трофеев.
    • Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».

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    Источник: «Чемпионат»

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