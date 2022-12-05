«Кто-то кашлянул рядом с Роналду, и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации – о судьях на ЧМ-2022

Глава Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо раскритиковал работу арбитров на чемпионате мира-2022.

«Два судьи, допустившие серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут работать на ЧМ. В других группах тоже были скандалы.

Кто-то просто кашлянул рядом с Роналду, а они ставят пенальти», – сказал Алонсо.

Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.

При равенстве очков они уступили Южной Корее по дополнительным показателям.

В пользу Португалии за групповой этап были назначены 2 спорных пенальти.

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