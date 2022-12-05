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    «Кто-то кашлянул рядом с Роналду, и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации – о судьях на ЧМ-2022

    Глава Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо раскритиковал работу арбитров на чемпионате мира-2022.

    «Два судьи, допустившие серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут работать на ЧМ. В других группах тоже были скандалы.

    Кто-то просто кашлянул рядом с Роналду, а они ставят пенальти», – сказал Алонсо.

    • Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.
    • При равенстве очков они уступили Южной Корее по дополнительным показателям.
    • В пользу Португалии за групповой этап были назначены 2 спорных пенальти.

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    Источник: A Bola

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