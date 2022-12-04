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    «Не провал». Радич оценил выступление Сербии на ЧМ-2022

    Бывший вратарь нальчикского «Спартака» и «Ростова» Деян Радич высказался о выступлении сборной Сербии на ЧМ-2022.

    «Мы много ждали от этого чемпионата мира. Разочарование есть. Основная причина произошедшего – плохая и неорганизованная игра в обороне. Нельзя пропускать восемь мячей за три игры. Причем наш вратарь стал одним из лучших игроков команды. Ребята бились, боролись, переживали. Но игра в обороне помешала показать результат. Наши защитники играют не в лучших командах и не на самом высоком уровне. Но все равно они точно могут действовать лучше.

    Я не могу назвать выступлении Сербии провалом. Посмотрите, Камерун обыграл Бразилию. У Швейцарии тоже отличная команда. У нас была плюс-минус ровная группа. Мимо плей-офф мог пролететь кто угодно, кроме Бразилии. Мы поучаствовали в финальной части – это уже хорошо.

    Не знаю, уйдет ли главный тренер. Цель сборной была попасть в плей-офф, она не выполнена. Хотя тренер многое сделал – попал в финальную часть, создал атмосферу, ребята ему доверяют. Не знаю, что его ждет в будущем», – сказал Радич.

    • Сербов тренирует Драган Стойкович.
    • Команда в группе ни разу не победила.
    • Плей-офф ЧМ-2022 продолжится сегодня, 4 декабря.

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    Новости сборной Сербии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Сербии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «РБ Спорт»

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