Игрок Сербии Груйич: «Надеюсь, окажусь в РПЛ»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич не против оказаться в чемпионате России.

– Несколько лет назад в российских СМИ была информация о том, что ЦСКА тобой интересовался. Что можешь об этом сказать?

– Не знаю… Карьера долгая, никогда не знаешь, что произойдет. Считаю, что в России хорошая лига, в которой много отличных команд.

– Ты можешь представить, что когда-нибудь окажешься в РПЛ?

– Не знаю, надеюсь.

Летом 26-летнего Груйича «Порту» за 9 миллионов евро купил у «Ливерпуля».

В сезоне Примейры у Груйича 8 матчей.

На ЧМ-2022 Груйич провел 1 матч.

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