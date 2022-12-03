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    Игрок Сербии Груйич: «Надеюсь, окажусь в РПЛ»

    Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич не против оказаться в чемпионате России.

    — Несколько лет назад в российских СМИ была информация о том, что ЦСКА тобой интересовался. Что можешь об этом сказать?

    — Не знаю… Карьера долгая, никогда не знаешь, что произойдет. Считаю, что в России хорошая лига, в которой много отличных команд.

    — Ты можешь представить, что когда-нибудь окажешься в РПЛ?

    — Не знаю, надеюсь.

    • Летом 26-летнего Груйича «Порту» за 9 миллионов евро купил у «Ливерпуля».
    • В сезоне Примейры у Груйича 8 матчей.
    • На ЧМ-2022 Груйич провел 1 матч.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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