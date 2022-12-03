Игрок Сербии Груйич: «Надеюсь, окажусь в РПЛ»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич не против оказаться в чемпионате России.
– Несколько лет назад в российских СМИ была информация о том, что ЦСКА тобой интересовался. Что можешь об этом сказать?
– Не знаю… Карьера долгая, никогда не знаешь, что произойдет. Считаю, что в России хорошая лига, в которой много отличных команд.
– Ты можешь представить, что когда-нибудь окажешься в РПЛ?
– Не знаю, надеюсь.
- Летом 26-летнего Груйича «Порту» за 9 миллионов евро купил у «Ливерпуля».
- В сезоне Примейры у Груйича 8 матчей.
- На ЧМ-2022 Груйич провел 1 матч.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»