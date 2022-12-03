Сутормин объяснил, почему «Зенит» занял в группе Кубка России третье место

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался о выступлении команды в групповом этапе Кубка России.

«Почему в группе «Зенит» занял только третье место? Сами виноваты. Провели пару матчей не очень удачно, потом не смогли выровнять ситуацию. Все же чемпионат и Кубок – разные турниры.

Если проводить аналогию с групповым этапом ЧМ, то в Кубке также всего несколько матчей, каждый из них очень важен, и потом сложно кардинально исправить положение. В чемпионате России у тебя есть на это время, в кубке – нет. Но главное, что мы продолжаем борьбу, шансы остались. Теперь нет права на ошибку – может быть, это и лучше», – сказал Сутормин.

В 1-м раунде плей-офф «Зенит» сыграет с «Волгой».

Матч в Ульяновске состоится в конце февраля.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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