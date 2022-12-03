Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сутормин объяснил, почему «Зенит» занял в группе Кубка России третье место

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался о выступлении команды в групповом этапе Кубка России.

    «Почему в группе «Зенит» занял только третье место? Сами виноваты. Провели пару матчей не очень удачно, потом не смогли выровнять ситуацию. Все же чемпионат и Кубок – разные турниры.

    Если проводить аналогию с групповым этапом ЧМ, то в Кубке также всего несколько матчей, каждый из них очень важен, и потом сложно кардинально исправить положение. В чемпионате России у тебя есть на это время, в кубке – нет. Но главное, что мы продолжаем борьбу, шансы остались. Теперь нет права на ошибку – может быть, это и лучше», – сказал Сутормин.

    • В 1-м раунде плей-офф «Зенит» сыграет с «Волгой».
    • Матч в Ульяновске состоится в конце февраля.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»
    «Зенит» не перегибает палку. Что клуб продавил, чтобы стать чемпионом?». Аршавин – о доминировании петербуржцев
    Сутормин не против перехода РФС в Азию 1
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11