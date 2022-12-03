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Дюков: «Fan ID? Проще получить, чем продолжать переживать»

3 декабря 2022, 22:00
9

Президент РФС Александр Дюков призвал болельщиков оформить индивидуальные паспорта (Fan ID).

«Решение о введении Fan ID по сути было принято в 2018 году, в прошлом году был принят закон. Правительство руководствовалось вопросом обеспечения безопасности. Закон уже принят, сейчас его нужно реализовать.

Да, в начале были определенные проблемы с получением карточек болельщика, но сейчас это в прошлом. Конечно, получение карт болельщика меняет привычный алгоритм поведения болельщиков. К этому нужно адаптироваться. Уже 300 тысяч болельщиков получили свои персональные карточки. Мне кажется, что проще их получить, чем продолжать переживать по поводу действия Fan ID», – сказал Дюков.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (9)
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edw7777
1670099196
Нет, не проще!!! Не надо врать. Задача любого чиновника сделать жизнь народа лучше. У нас же все наоборот: чем больше гадостей для народа сделаешь, тем больше получишь почета и привилегий от власти. Уж точно: "умом Россию не понять..."
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klimovich
1670100689
Нет не проще. Сам получай. Мне проще не париться по поводу получения и не получать его.
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O-kolesov
1670101645
У меня есть FanID с ЧЕ 2021 года. Только непонятно, зачем мне ещё один?
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IVANRUS777
1670119291
"Вам проще сдохнуть, чем дальше рыпаться"-это послание нашей власти глубинному народу. Дюков просто на футбольный манер немножко перефразировал.
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ySS
1670133421
300 тысяч... ждите, когда ещё миллиона 3 получат. А воообще, депутатики выбрали далеко не самое лучшее время для клеймирования.
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Добрый Бобер
1670134332
ПАшёл ты на x_y_и!
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Garrincha58
1670136572
мне лично проще вообще не ходить на стадион так как наш футбол назвать футболом нельзя смотри сам господин Д и К вместе с теми кто это всё ...... пошли вы.....
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anatolich72
1670148868
Скоро в продуктовых эту х.... Введут. Из жизни:Сотрудник сбербанка дедушке-"У Вас есть личный кабинет". Ответ"Я на пенсии и кабинета у меня уже 25лет нет".
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