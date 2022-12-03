Дюков: «Fan ID? Проще получить, чем продолжать переживать»

Президент РФС Александр Дюков призвал болельщиков оформить индивидуальные паспорта (Fan ID).

«Решение о введении Fan ID по сути было принято в 2018 году, в прошлом году был принят закон. Правительство руководствовалось вопросом обеспечения безопасности. Закон уже принят, сейчас его нужно реализовать.

Да, в начале были определенные проблемы с получением карточек болельщика, но сейчас это в прошлом. Конечно, получение карт болельщика меняет привычный алгоритм поведения болельщиков. К этому нужно адаптироваться. Уже 300 тысяч болельщиков получили свои персональные карточки. Мне кажется, что проще их получить, чем продолжать переживать по поводу действия Fan ID», – сказал Дюков.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира