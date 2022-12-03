Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков: «Fan ID? Проще получить, чем продолжать переживать»

    Президент РФС Александр Дюков призвал болельщиков оформить индивидуальные паспорта (Fan ID).

    «Решение о введении Fan ID по сути было принято в 2018 году, в прошлом году был принят закон. Правительство руководствовалось вопросом обеспечения безопасности. Закон уже принят, сейчас его нужно реализовать.

    Да, в начале были определенные проблемы с получением карточек болельщика, но сейчас это в прошлом. Конечно, получение карт болельщика меняет привычный алгоритм поведения болельщиков. К этому нужно адаптироваться. Уже 300 тысяч болельщиков получили свои персональные карточки. Мне кажется, что проще их получить, чем продолжать переживать по поводу действия Fan ID», – сказал Дюков.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дюков рассказал, кому симпатизирует на ЧМ-2022
    «Позиции членов исполкома РФС и Карпина совпадают». Дюков – о переходе российского футбола в Азию 27
    Дюков: «В Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1084

      edw7777 15 минут назад

      Нет, не проще!!! Не надо врать. Задача любого чиновника сделать жизнь народа лучше. У нас же все наоборот: чем больше гадостей для народа сделаешь, тем больше получишь почета и привилегий от власти. Уж точно: "умом Россию не понять..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16492

      Barmaleushka 32 минуты назад

      Fan ID - нах иди !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11