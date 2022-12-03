«Этот матч удивил всех»: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Одна из главных сенсаций – вылет сборной Германии, наверное. Европейские команды как-то неубедительно выступили – и бельгийцы, и немцы. Понятно, что неожиданно. Азиаты молодцы, те же японцы, южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные смотрелись хорошо, даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо.

Хорошая сенсация для меня – выход марокканцев с первого места. С точки зрения удивления в плохом смысле – бельгийцы, очень неожиданно. Понятно, что удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех. Фаворитами на победу остаются аргентинцы, бразильцы, испанцы», – сказал Самедов.

ЧМ-2022 начался 20 ноября и завершится 18 декабря.

Сегодня начинаются матчи 1/8 финала турнира.

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