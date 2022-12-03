Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Этот матч удивил всех»: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    «Одна из главных сенсаций – вылет сборной Германии, наверное. Европейские команды как-то неубедительно выступили – и бельгийцы, и немцы. Понятно, что неожиданно. Азиаты молодцы, те же японцы, южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные смотрелись хорошо, даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо.

    Хорошая сенсация для меня – выход марокканцев с первого места. С точки зрения удивления в плохом смысле – бельгийцы, очень неожиданно. Понятно, что удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех. Фаворитами на победу остаются аргентинцы, бразильцы, испанцы», – сказал Самедов.

    • ЧМ-2022 начался 20 ноября и завершится 18 декабря.
    • Сегодня начинаются матчи 1/8 финала турнира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация. Он ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил судей
    Аргентина – Австралия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 3 декабря
    Месси мог играть за Австралию: его отец думал о переезде туда из-за кризиса в Аргентине
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11