Житель Дохи пришел на матч Сербии в форме сборной России

Болельщики заполняют стадион перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Сербии и Швейцарии.

На игру пришел житель Дохи в форме сборной России. Он купил ее в местном магазине.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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