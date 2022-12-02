Журналист Морган раскрыл планы Роналду по выбору нового клуба

Британский журналист Пирс Морган рассказал о желании нападающего Криштиану Роналду продолжить карьеру в Европе, несмотря на выгодные предложения от арабских клубов.

«Роналду думает, что если хорошо выступит на ЧМ-2022, то добьется перехода в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Он действительно этого хочет.

На данном этапе его карьеры дело не в деньгах. Все сводится к жгучему желанию выступать на топ-уровне, бить рекорды и выигрывать трофеи», – заявил Морган.

37-летний Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.

«Ан-Наср» готов платить форварду почти 200 миллионов евро за сезон.

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