Песков высказался о танцах болельщиков Англии и США под «Катюшу» на ЧМ-2022

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к танцам болельщиков на ЧМ-2022 под русские песни.

Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея.

Под «Катюшу» танцевали болельщики сборных Англии и США.

«России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу.

Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», – сказал Песков.

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