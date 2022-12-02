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    Песков высказался о танцах болельщиков Англии и США под «Катюшу» на ЧМ-2022

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к танцам болельщиков на ЧМ-2022 под русские песни.

    • Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея.
    • Под «Катюшу» танцевали болельщики сборных Англии и США.

    «России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу.

    Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», – сказал Песков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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