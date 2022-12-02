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    Группа Е – разрыв: в плей-офф могли выйти Япония и Коста-Рика. Но чудо случилось частично: дальше прошли японцы и испанцы

    Возможно, группа E ЧМ-2022 – не самая привлекательная, но точно самая непредсказуемая. Перед стартом турнира немцам и испанцам предрекали спокойный выход в плей-офф. Но к третьему туру возникли определенные проблемы. Если Испания чувствовала себя вполне комфортно, то Германии для прекрасной в дальнейшем не хватало даже одной победой над Коста-Рикой:

    Мы просто зафиксируем оба противостояния в важнейших поинтах (для удобства матч Японии и Испании выделим зеленым).

    • Коста-Рика – Германия, 10-я минута.

    Серж Гнабри выводит свою сборную вперед. Германия третья, но для плей-офф ей нужна победа Испании.

    • Япония – Испания, 11-я минута.

    Испания забила первый мяч – гол на счету Альваро Мораты. Он стал вторым испанцем в истории, который забил во всех трех матчах группового этапа ЧМ. На тот момент топ-2 группы выглядела так:

    1. Испания.
    2. Германия.

    • Япония – Испания, 48-я минута.

    Японцы сравняли счет. Положение в таблице изменилось:

    1. Испания.
    2. Япония.

    • Япония – Испания, 51-я минута.

    Япония почти сразу же забила второй. И это позволило ей выйти на первую строчку в таблице.

    1. Япония.
    2. Испания.

    • Коста-Рика – Германия, 58-я минута.

    Костариканцы забили гол – и пододвинули сборную Германию с третьей строчки, топ-2 не изменилась.

    • Коста-Рика – Германия, 70-я минута.

    Второй мяч Коста-Рики. А это значит тотальное изменение рисунка таблицы! Для важности момента опубликуем весь расклад на тот момент:

    1. Япония.
    2. Коста-Рика.
    3. Испания.
    4. Германия.

    • Коста-Рика – Германия. 73-я минута.

    Хаверц забил после выхода на замену, но это все еще не гарантировало никаких шансов на плей-офф для Германии. Топ-2:

    1. Япония.
    2. Испания.

    • Коста-Рика – Германия, 85-я минута.

    Дубль Хаверца. Но сейчас для выхода Германии в решающий раунд ЧМ нужны были голы Испании.

    • Коста-Рика – Германия, 90-я минута.

    Никлас Фюллькруг забивает еще один гол, но это все еще не позволяет немцам выйти в плей-офф.

    Третий тур так и закончился: победами Японии над Испанией (2:1) и Германией над Коста-Рикой (4:2). Он принес нам сенсацию – дальше прошли японцы и испанцы:

    Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией, Испания – с Марокко. Германия в 2014-м стала чемпионкой мира, а с того момента два турнира подряд не может выйти из группы.

    Фото: dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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