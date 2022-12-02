Группа Е – разрыв: в плей-офф могли выйти Япония и Коста-Рика. Но чудо случилось частично: дальше прошли японцы и испанцы

Возможно, группа E ЧМ-2022 – не самая привлекательная, но точно самая непредсказуемая. Перед стартом турнира немцам и испанцам предрекали спокойный выход в плей-офф. Но к третьему туру возникли определенные проблемы. Если Испания чувствовала себя вполне комфортно, то Германии для прекрасной в дальнейшем не хватало даже одной победой над Коста-Рикой:

Мы просто зафиксируем оба противостояния в важнейших поинтах (для удобства матч Японии и Испании выделим зеленым).

• Коста-Рика – Германия, 10-я минута.

Серж Гнабри выводит свою сборную вперед. Германия третья, но для плей-офф ей нужна победа Испании.

• Япония – Испания, 11-я минута.

Испания забила первый мяч – гол на счету Альваро Мораты. Он стал вторым испанцем в истории, который забил во всех трех матчах группового этапа ЧМ. На тот момент топ-2 группы выглядела так:

Испания. Германия.

• Япония – Испания, 48-я минута.

Японцы сравняли счет. Положение в таблице изменилось:

Испания. Япония.

• Япония – Испания, 51-я минута.

Япония почти сразу же забила второй. И это позволило ей выйти на первую строчку в таблице.

Япония. Испания.

• Коста-Рика – Германия, 58-я минута.

Костариканцы забили гол – и пододвинули сборную Германию с третьей строчки, топ-2 не изменилась.

• Коста-Рика – Германия, 70-я минута.

Второй мяч Коста-Рики. А это значит тотальное изменение рисунка таблицы! Для важности момента опубликуем весь расклад на тот момент:

Япония. Коста-Рика. Испания. Германия.

• Коста-Рика – Германия. 73-я минута.

Хаверц забил после выхода на замену, но это все еще не гарантировало никаких шансов на плей-офф для Германии. Топ-2:

Япония. Испания.

• Коста-Рика – Германия, 85-я минута.

Дубль Хаверца. Но сейчас для выхода Германии в решающий раунд ЧМ нужны были голы Испании.

• Коста-Рика – Германия, 90-я минута.

Никлас Фюллькруг забивает еще один гол, но это все еще не позволяет немцам выйти в плей-офф.

Третий тур так и закончился: победами Японии над Испанией (2:1) и Германией над Коста-Рикой (4:2). Он принес нам сенсацию – дальше прошли японцы и испанцы:

Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией, Испания – с Марокко. Германия в 2014-м стала чемпионкой мира, а с того момента два турнира подряд не может выйти из группы.

Фото: dpa/Global Look Press