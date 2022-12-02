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  • Группа Е – разрыв: в плей-офф могли выйти Япония и Коста-Рика. Но чудо случилось частично: дальше прошли японцы и испанцы

Группа Е – разрыв: в плей-офф могли выйти Япония и Коста-Рика. Но чудо случилось частично: дальше прошли японцы и испанцы

2 декабря 2022, 02:06
13

Возможно, группа E ЧМ-2022 – не самая привлекательная, но точно самая непредсказуемая. Перед стартом турнира немцам и испанцам предрекали спокойный выход в плей-офф. Но к третьему туру возникли определенные проблемы. Если Испания чувствовала себя вполне комфортно, то Германии для прекрасной в дальнейшем не хватало даже одной победой над Коста-Рикой:

Мы просто зафиксируем оба противостояния в важнейших поинтах (для удобства матч Японии и Испании выделим зеленым).

• Коста-Рика – Германия, 10-я минута.

Серж Гнабри выводит свою сборную вперед. Германия третья, но для плей-офф ей нужна победа Испании.

• Япония – Испания, 11-я минута.

Испания забила первый мяч – гол на счету Альваро Мораты. Он стал вторым испанцем в истории, который забил во всех трех матчах группового этапа ЧМ. На тот момент топ-2 группы выглядела так:

  1. Испания.
  2. Германия.

• Япония – Испания, 48-я минута.

Японцы сравняли счет. Положение в таблице изменилось:

  1. Испания.
  2. Япония.

• Япония – Испания, 51-я минута.

Япония почти сразу же забила второй. И это позволило ей выйти на первую строчку в таблице.

  1. Япония.
  2. Испания.

• Коста-Рика – Германия, 58-я минута.

Костариканцы забили гол – и пододвинули сборную Германию с третьей строчки, топ-2 не изменилась.

• Коста-Рика – Германия, 70-я минута.

Второй мяч Коста-Рики. А это значит тотальное изменение рисунка таблицы! Для важности момента опубликуем весь расклад на тот момент:

  1. Япония.
  2. Коста-Рика.
  3. Испания.
  4. Германия.

• Коста-Рика – Германия. 73-я минута.

Хаверц забил после выхода на замену, но это все еще не гарантировало никаких шансов на плей-офф для Германии. Топ-2:

  1. Япония.
  2. Испания.

• Коста-Рика – Германия, 85-я минута.

Дубль Хаверца. Но сейчас для выхода Германии в решающий раунд ЧМ нужны были голы Испании.

• Коста-Рика – Германия, 90-я минута.

Никлас Фюллькруг забивает еще один гол, но это все еще не позволяет немцам выйти в плей-офф.

Третий тур так и закончился: победами Японии над Испанией (2:1) и Германией над Коста-Рикой (4:2). Он принес нам сенсацию – дальше прошли японцы и испанцы:

Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией, Испания – с Марокко. Германия в 2014-м стала чемпионкой мира, а с того момента два турнира подряд не может выйти из группы.

Фото: dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Япония Испания Германия Коста-Рика
Комментарии (13)
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teodogat
1669931246
Немцы сами виноваты, надо было с Японией хоть ничью брать, а так уже не все от них зависело, испанцам не хотелось играть с хорватами, лучше с Марокко, понятно что немножко слили игру.
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ARSteven89
1669931860
Есть мнение, что Антонио Рюдигер, который потроллил своей припрыжкой японца в первом матче, до сих пор скачет по пустыне! )))
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Lipatoff
1669933070
Испанцы слили немцев))) Хотя с Марокко играть удобнее, чем с хорватамм
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kliker
1669936548
"В футбол играют настоящие мужчины, Немцы едут домой, Немцы едут домой"
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ArReal
1669943273
Для кого Вы эти минуты расписывали? для дурачков?)) всем понятно и так было, что Испания слила матч!0 угловых , 0 моментов! не хило хотела отыграться))
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GoldPlayFIFARus9
1669943577
Привет заднеприводным "ценностям". Те кто пришёл играть в футбол, в него играют,а те кто нет - вылетают
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Arthur75
1669945970
Как и ожидалось испанцы слили германию
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avera
1669989848
Надо было адольфикам проиграть Коста-Рики чтобы пиндосы с Перинеев обосрались.
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odessakmv
1670128783
нойер может теперь весь повязками обвязаться и на руку и на лоб и на х...
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