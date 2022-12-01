Африканская сборная выиграла группу ЧМ впервые за 24 года

Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Марокканцы набрали семь очков и вышли в 1/8 финала с первого места.

Это первая африканская сборная с 1998 года, выигравшая свою группу на чемпионате мира.

24 года назад подобное удалось Нигерии. Тогда они обошли Парагвай, Испанию и Болгарию.

Марокко выиграл группу с Хорватией, Бельгией и Канадой.

Они пробились в плей-офф ЧМ после 36-летней паузы.

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