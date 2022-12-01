Сборная Марокко сыграет в плей-офф ЧМ после 36-летней паузы

Марокко обыграл Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Африканская сборная набрала семь очков и вышла в 1/8 финала с первого места.

Для них это первый за 36 лет выход в плей-офф чемпионата мира.

На ЧМ-1986 Марокко вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.

На прошлом мундиале в России команда не преодолела групповой этап.

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