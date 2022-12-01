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    Сборная Марокко сыграет в плей-офф ЧМ после 36-летней паузы

    Марокко обыграл Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Африканская сборная набрала семь очков и вышла в 1/8 финала с первого места.

    Для них это первый за 36 лет выход в плей-офф чемпионата мира.

    • На ЧМ-1986 Марокко вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.
    • На прошлом мундиале в России команда не преодолела групповой этап.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7755

      Томик 1 минуту назад

      Для них это уже восхитительный чемпионат. Будет интересно, если дальше пройдут.

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      Рейтинг: +7755

      Томик 2 минуты назад

      С ПЕРВОГО места в группе с Бельгией и Хорватией! Кто-то ставил? Поделитесь эмоциями...

      0
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