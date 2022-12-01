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    Газизов заявил, что «Уфа» готова пригласить в команду игроков из Медиалиги

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов рассмотреть приглашение футболистов из Медиалиги.

    «Я думаю, что все возможно, мы готовы рассмотреть приглашение ребят из Медиалиги. Если мы были первыми, кто подписал футболиста из мини-футбола, то почему бы снова это не сделать? Думаю, что все реально», — сказал Газизов.

    • Сообщалось, что «Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью.
    • Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.
    • В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +955

      опус 2 40 минут назад

      Всё ,
      во вторую лигу собрались

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      Рейтинг: +868

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Всё таки первым игроком из мини-футбола, как минимум на моей памяти, был Олег Шатов, из Виз-Синара в ФК Урал

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