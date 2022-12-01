Газизов заявил, что «Уфа» готова пригласить в команду игроков из Медиалиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов рассмотреть приглашение футболистов из Медиалиги.

«Я думаю, что все возможно, мы готовы рассмотреть приглашение ребят из Медиалиги. Если мы были первыми, кто подписал футболиста из мини-футбола, то почему бы снова это не сделать? Думаю, что все реально», — сказал Газизов.

Сообщалось, что «Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью.

Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.

В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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