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  • Газизов заявил, что «Уфа» готова пригласить в команду игроков из Медиалиги

Газизов заявил, что «Уфа» готова пригласить в команду игроков из Медиалиги

1 декабря 2022, 18:59
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов рассмотреть приглашение футболистов из Медиалиги.

«Я думаю, что все возможно, мы готовы рассмотреть приглашение ребят из Медиалиги. Если мы были первыми, кто подписал футболиста из мини-футбола, то почему бы снова это не сделать? Думаю, что все реально», — сказал Газизов.

  • Сообщалось, что «Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью.
  • Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.
  • В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Медиафутбол Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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Rabinovi_ch
1669912204
Всё таки первым игроком из мини-футбола, как минимум на моей памяти, был Олег Шатов, из Виз-Синара в ФК Урал
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опус 2
1669913422
Всё , во вторую лигу собрались
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Fialet
1669968500
Клоунада набирает обороты.
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