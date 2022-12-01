Сборные Коста-Рики и Германии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Коста-Рика занимает третье место в группе E, команда за два матча нанесла один удар в створ. Германия идет последней с одним очком.
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Рекомендуемая ставка: Германия победит и не пропустит
Где смотреть матч Коста-Рика – Германия
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Источник: «Бомбардир»