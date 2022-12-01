Где и во сколько смотреть матч Коста-Рика – Германия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Коста-Рики и Германии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Коста-Рика занимает третье место в группе E с тремя очками, Германия имеет на счету одно очко и идет на последнем месте.
Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68895 зрителей.
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- Встреча состоится в четверг, 1 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»