Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Бельгия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Хорватии и Бельгии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Хорваты лидируют в группе F, имея на счету четыре очка. Бельгийцы занимают третье место с тремя очками.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 45032 зрителей.

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Встреча состоится в четверг, 1 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 18:00 по московскому времени.

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