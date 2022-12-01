Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Бельгия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Хорватии и Бельгии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Хорваты лидируют в группе F, имея на счету четыре очка. Бельгийцы занимают третье место с тремя очками.
Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 45032 зрителей.
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- Встреча состоится в четверг, 1 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Источник: «Бомбардир»