Уткин оценил выход сборной Австралии в плей-офф ЧМ-2022

Журналист и блогер Василий Уткин считает закономерным второе место Австралии в группе ЧМ-2022 с Францией, Тунисом и Данией.

«Австралия одержала две сухие победы.Открывала счет во всех трех матчах. Тунис и Дания забили по голу. Всего лишь.

Нет ничего более закономерного, чем выход Австралии из этой группы.

Не надо называть это сюрпризом, это просто мы о них мало знали», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Австралия пробилась в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года.

В 1/8 финала они встретятся с Аргентиной.

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