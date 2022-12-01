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    Уткин оценил выход сборной Австралии в плей-офф ЧМ-2022

    Журналист и блогер Василий Уткин считает закономерным второе место Австралии в группе ЧМ-2022 с Францией, Тунисом и Данией.

    «Австралия одержала две сухие победы.Открывала счет во всех трех матчах. Тунис и Дания забили по голу. Всего лишь.

    Нет ничего более закономерного, чем выход Австралии из этой группы.

    Не надо называть это сюрпризом, это просто мы о них мало знали», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Австралия пробилась в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года.
    • В 1/8 финала они встретятся с Аргентиной.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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