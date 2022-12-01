Роналду близок к переходу в «Ан-Наср», у Дзюбы есть три варианта, запрос Бердыева по Азмуну и другие новости

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Бердыев попросил «Сочи» арендовать Азмуна

Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды»

Роналду близок к подписанию контракта с «Ан-Насром». Игрок заработает более 400 миллионов

«Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

Стало известно, кто станет главным тренером «Рубина»

Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены. За те же деньги можем купить иностранцев выше уровнем»

Российский болельщик рассказал, как на ЧМ-2022 реагируют на флаг России

ЭСК сочла ошибочным неудаление Промеса после массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Роналду хотел перейти на полгода в «Реал».