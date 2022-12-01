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  • Роналду близок к переходу в «Ан-Наср», у Дзюбы есть три варианта, запрос Бердыева по Азмуну и другие новости

Роналду близок к переходу в «Ан-Наср», у Дзюбы есть три варианта, запрос Бердыева по Азмуну и другие новости

1 декабря 2022, 00:53
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Rоbby
1669879302
У Дзюбы только один вариант- дрочить. Время все расставило по местам.
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