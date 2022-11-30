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  • Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены. За те же деньги можем купить иностранцев выше уровнем»

Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены. За те же деньги можем купить иностранцев выше уровнем»

30 ноября 2022, 16:37
48

Главный тренер «Зенита» высказался о рыночной стоимости российских футболистов.

«Футбольная общественность говорит, что у нас два равных состава. Об этом говорят уже пятый год, что я тут работаю. Хотя если вспомнить ситуацию в Лиге чемпионов, то там играли и совсем молодые ребята — Мусаев, Прохин и другие.

В этом сезоне, что касается обоймы, она стала шире благодаря аренде Мантуана и Ивана, подписании бесплатным агентом Зелимхана Бакаева. Потихоньку работаем в том плане, чтобы расширять нашу обойму.

О равнозначности состава говорить сложно. Вряд ли можно говорить, что «Зенит» за последние годы купил какого-то российского игрока уровня сборной и играет в ней на лидирующую роль. Цены на российских игроков абсолютно завышены.

Мы понимаем, что мы можем покупать иностранных игроков, которые будут выше уровнем, чем российские за одинаковую стоимость. Для нас стоит задача усиление российскими игроками, которые могут прибавлять», — сказал Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (48)
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Томик
1669816140
Цены на питерских бразильцев абсолютно завышены. За те же деньги можно накупить их ведрами на вес.
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Томик
1669816221
И ещё. Цена стадиона "зенита" абсолютно завышена. За эти деньги можно было настроить штук пять, а то и десять.
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nik55
1669818065
а своих игроков воспитать-----мозгов не хватает ?
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Slavan52
1669818412
Результат лимита. Деревяшки стоят как из драгоценных пород
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Анатолий Тарасов
1669820672
ЧМ закончится, можно и остальных бразильцев докупить для комплекта.
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Spirit_78
1669821062
Конечно, это дети лимита, которым платят миллионы за то, что у них российский паспорт. Тупая инициатива убила начисто клубный российский футбол.
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paracetamol
1669822649
Молчал бы, получивший подарочки от спонсора на покупку игроков от 15 до 40 евролямов каждый. Своих воспитать слабо?
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inzek
1669853617
купим. своих? а зачем? 2 звезда почти в кармане. газ есть, 3 на горизонте)
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