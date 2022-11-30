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    Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены. За те же деньги можем купить иностранцев выше уровнем»

    Главный тренер «Зенита» высказался о рыночной стоимости российских футболистов.

    «Футбольная общественность говорит, что у нас два равных состава. Об этом говорят уже пятый год, что я тут работаю. Хотя если вспомнить ситуацию в Лиге чемпионов, то там играли и совсем молодые ребята — Мусаев, Прохин и другие.

    В этом сезоне, что касается обоймы, она стала шире благодаря аренде Мантуана и Ивана, подписании бесплатным агентом Зелимхана Бакаева. Потихоньку работаем в том плане, чтобы расширять нашу обойму.

    О равнозначности состава говорить сложно. Вряд ли можно говорить, что «Зенит» за последние годы купил какого-то российского игрока уровня сборной и играет в ней на лидирующую роль. Цены на российских игроков абсолютно завышены.

    Мы понимаем, что мы можем покупать иностранных игроков, которые будут выше уровнем, чем российские за одинаковую стоимость. Для нас стоит задача усиление российскими игроками, которые могут прибавлять», — сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +40

      Slavan52 14 минут назад

      Результат лимита. Деревяшки стоят как из драгоценных пород

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7785

      nik55 20 минут назад

      а своих игроков воспитать-----мозгов не хватает ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3899

      raritet > nik55 16 минут назад

      Это уже задача для тех , кто готовит игроков в школах. Семак, если что, тренер Команды. У него другие задачи.

      0
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      Рейтинг: +19

      SuperPav111 41 минуту назад

      Иди купи кто тебе мешает

      0
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      Рейтинг: +7725

      Томик 51 минуту назад

      И ещё. Цена стадиона "зенита" абсолютно завышена. За эти деньги можно было настроить штук пять, а то и десять.

      1
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      Рейтинг: +4825

      ААМ > Томик 6 минут назад

      Попробуй построить.

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      Рейтинг: +7725

      Томик 52 минуты назад

      Цены на питерских бразильцев абсолютно завышены. За те же деньги можно накупить их ведрами на вес.

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      Рейтинг: +4825

      ААМ > Томик 5 минут назад

      Не знаю, как с бразильцами, себя вы оцениваете на порядок (в 10 раз) выше, чем стоите.

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