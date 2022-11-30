Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены. За те же деньги можем купить иностранцев выше уровнем»

Главный тренер «Зенита» высказался о рыночной стоимости российских футболистов.

«Футбольная общественность говорит, что у нас два равных состава. Об этом говорят уже пятый год, что я тут работаю. Хотя если вспомнить ситуацию в Лиге чемпионов, то там играли и совсем молодые ребята — Мусаев, Прохин и другие.

В этом сезоне, что касается обоймы, она стала шире благодаря аренде Мантуана и Ивана, подписании бесплатным агентом Зелимхана Бакаева. Потихоньку работаем в том плане, чтобы расширять нашу обойму.

О равнозначности состава говорить сложно. Вряд ли можно говорить, что «Зенит» за последние годы купил какого-то российского игрока уровня сборной и играет в ней на лидирующую роль. Цены на российских игроков абсолютно завышены.

Мы понимаем, что мы можем покупать иностранных игроков, которые будут выше уровнем, чем российские за одинаковую стоимость. Для нас стоит задача усиление российскими игроками, которые могут прибавлять», — сказал Семак.

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