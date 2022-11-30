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    У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

    Первый тренер форварда Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал возможный трансфер нападающего в кипрскую «Кармиотиссу».

    «Безумно рад, что Артемом интересуются на Кипре. Хотелось бы, чтобы он попробовал там свои силы. Почему нет?

    У Артема есть выбор между тремя клубами: «Торпедо», «Венецией» и «Кармиотиссой». Выбор будет зависеть от финансов и мотивации Дзюбы. Интересно, что могут предложить эти клубы Артему.

    У Кокорина, например, не получилось в «Фиорентине». Человек приехал в кипрский «Арис» и сразу заиграл. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Дзюбе тоже стоит туда поехать и навязать конкуренцию Александру.

    Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артем заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра», – сказал Шупляков.

    • У «Кармиотиссы» русский инвестор – бизнесмен Дмитрий Пунин.
    • Дзюба сейчас в Москве после ухода из «Адана Демирспора».
    • «Кармиотисса» в чемпионате Кипра идет 10-й из 14 команд.

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    Источник: Sport24

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