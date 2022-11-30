Роналду близок к подписанию контракта с «Ан-Насром». Игрок заработает более 400 миллионов

Ан-НАСРУ то Роналду зачем. Он же будет и в этой команде свои правила устанавливать...(((
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в клубе «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
Будет контракт на 2,5 года. За один сезон Роналду будет получать 200 миллионов евро (зарплата и рекламные выплаты).
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.
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