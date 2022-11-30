Роналду близок к подписанию контракта с «Ан-Насром». Игрок заработает более 400 миллионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в клубе «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Будет контракт на 2,5 года. За один сезон Роналду будет получать 200 миллионов евро (зарплата и рекламные выплаты).

Роналду – свободный агент.

В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

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