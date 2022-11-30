Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду близок к подписанию контракта с «Ан-Насром». Игрок заработает более 400 миллионов

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в клубе «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

    Будет контракт на 2,5 года. За один сезон Роналду будет получать 200 миллионов евро (зарплата и рекламные выплаты).

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду 1
    Роналду не присутствовал на ужине лидеров сборной Португалии («СЭ») 8
    «Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча». Черчесов – о голе Фернандеша в ворота Уругвая 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18269

      Cleaner 3 минуты назад

      Ан-НАСРУ то Роналду зачем. Он же будет и в этой команде свои правила устанавливать...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11