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    Российский болельщик рассказал, как на ЧМ-2022 реагируют на флаг России

    Российский болельщик рассказал, как относятся к флагу России на ЧМ-2022 в Катаре.

    – Не было косых взглядов из-за флага?

    – Один раз на входе ФИФА попросила, чтобы [сотрудники] флаг сфоткали и отправили в какой-то чат. Но сказали, что все окей, проходите.

    Все классно себя ведут, фотографируются. Никто не докапывается до России.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Чемпионат мира впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: телеграм-канал «Чемп на ЧМ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24823

      bset 56 минут назад

      А где же русофобия? Так и осталась в телевизоре? А ФИФА, конечно, злодей. Стоит и флаги проверяет.

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