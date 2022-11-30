Российский болельщик рассказал, как относятся к флагу России на ЧМ-2022 в Катаре.

– Не было косых взглядов из-за флага?

– Один раз на входе ФИФА попросила, чтобы [сотрудники] флаг сфоткали и отправили в какой-то чат. Но сказали, что все окей, проходите.

Все классно себя ведут, фотографируются. Никто не докапывается до России.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира впервые проходит на Ближнем Востоке.

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