Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поговорила о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, топровокации начались от бессилия.

В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», – сказала Салихова.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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