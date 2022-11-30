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  • Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды»

Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды»

30 ноября 2022, 10:21
28

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поговорила о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, топровокации начались от бессилия.

В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», – сказала Салихова.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • «Спартак» идет 2-м.
  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (28)
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alp
1669793564
недержание продолжается.....
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Zenit-84
1669794190
Первые строки прочитались как бывшая жена владельца «Спартака»))
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"supermax"
1669794633
очередной поджог слабозадых пуканов от Заремы))
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anatolich72
1669795194
Стравливание продолжается, бомбардир лучшие.
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JTherry
1669795216
весь "голубой пул" болельщиков сбежался к обсуждению слов Заремы про бом.жей, не хватает только мусоров, за ними не заржавеет... жалобу писать будете на Спартак..?)
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NewLife
1669798648
Потекла слюна у чумазых - никто из них никогда даже не пытается возразить Зареме по существу, только оскорбления и навешивание ярлыков и ни слова о нытье в ЭСК блеклых импотентов.
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Spirit_78
1669799185
Убогая красно-белая секта может быть сильна только в медийном пространстве, в высерах им равных никогда не было и не будет.
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Fialet
1669805732
"Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней" - Да им просто кубок в хрен не упёрся, не хотят силы на него тратить, а Спартак из кожи вон лезет, чтобы кому то что то доказать. Ну а то, что у Зенита и админресурс и судьи, это и ежу понятно, не только Зарембе.
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Беспонтий
1669816634
ваши парни только по вызову а там уже и все средства хороши лишь бы лёня без иллюзий -- просто подбор)
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