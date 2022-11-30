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    Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поговорила о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    «Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, топровокации начались от бессилия.

    В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», – сказала Салихова.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +27316

      JTherry 33 минуты назад

      весь "голубой пул" болельщиков сбежался к обсуждению слов Заремы про бом.жей, не хватает только мусоров, за ними не заржавеет... жалобу писать будете на Спартак..?)

      2
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      Рейтинг: +11141

      "supermax" > JTherry 32 минуты назад

      конечно будут...клитор первый подпишется...только слезы вытрут, а то бумага намокнет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27316

      JTherry > "supermax" 24 минуты назад

      клинер первым "вписался" за бом.жей, любитель-вылизыватель... для начала хотя бы о смысле сказанного Заремой подумал...

      1
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      Рейтинг: +3463

      anatolich72 34 минуты назад

      Стравливание продолжается, бомбардир лучшие.

      1
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      Рейтинг: +11141

      "supermax" 43 минуты назад

      очередной поджог слабозадых пуканов от Заремы))

      3
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      Рейтинг: +77154

      Zenit-84 50 минут назад

      Первые строки прочитались как бывшая жена владельца «Спартака»))

      0
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      Рейтинг: +10911

      alp 1 час назад

      недержание продолжается.....

      4
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      Рейтинг: +18269

      Cleaner 1 час назад

      У Заремы зимнее обострение? Или просто не с той ноги встала? Ржу над Спартаком!..)))

      2
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