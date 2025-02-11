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  • Лунев пояснил высказывание о том, что ему «насрать» на Зарему

Лунев пояснил высказывание о том, что ему «насрать» на Зарему

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил отношение к жене экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой и экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской.

– Видел, как после слов о женщинах на тебя наехала Смородская?

– Нет. Что сказала?

– Что ты «недоразвитая личность».

– Дай бог здоровья. Удивительно, почему будучи экс-президентом «Локомотива» она не понимает мои слова.

– Один из врагов Смородской в медиаполе – Зарема, на которую ты тоже наехал, сказав, что тебе на нее «насрать».

– Знаешь, как был построен тот вопрос?

– Нет.

– Человек меня спрашивает: «Зарема там что-то сказала про «Динамо», как прокомментируете ее слова?». Я постарался ответить тактично: «Не буду ничего комментировать. Зачем?» Журналист тут же изменился в лице: «В смысле зачем? Надо!». Уже уходя, я прокинул фразу, что мне на нее насрать, чтобы от меня просто отстали. А в итоге это превратилось в настоящую медиабомбу.

– Ты же понимаешь, что тут вопрос формулировок? Если бы ты сказал «мне все равно на нее» или просто бы молча ушел, ничего бы не было.

– Блин, ну согласен. Я сам не прав, признаю. Но это не отменяет того, что я по-прежнему не понимаю, почему кому-то интересно мнение Заремы? Она была женой президента клуба и все. К ее персоне неоправданно повышенное внимание.

  • 33-летний Лунев провел в этом сезоне 16 матчей за «Динамо», пропустил 17 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Ранее Лунев, отвечая на вопрос о том, должны ли игроки в женском футболе получать на равных с мужчинами, сказал: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».

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Источник: Sport24

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Комментарии (7)
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Кривая да нелёгкая
1739263152
До чего же все футболисты безмозглые и офигевшие) Ляпнул языком и не подумал с кем говоришь)
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Интерес
1739263747
...образованные просто одолели...
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Taps
1739264146
Молодец Лунёв. Насрать на всё это истеричное околофутбольное бабьё.
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FRZZ
1739264456
Точно недоразвитая личность.
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Цугундeр
1739268223
Понаедут "непризнанные" с Европ..) У них так принято.
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