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  • Зарема: «Кокорин – это продукт больной футбольной системы, который поимел от нее все»

Зарема: «Кокорин – это продукт больной футбольной системы, который поимел от нее все»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала оценку экс-игроку команды Александру Кокорину.

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«Кокорин и Шамиль Газизов – это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.

Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

Впоследствии Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ – это говно. Эта фрага – плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин – не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, он посмеивается над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не, как он, добирается на «Ламборджини» куда захочет», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1738146862
Кокорин гнида и тварь по жизни....и тут Зарема права
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Борис34684
1738147518
Кокорин это продукт домашнего, да и школьного воспитания, вот то, что из него получилось. Только и всего.
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Цугундeр
1738147675
)) Маняня Манюньевна, а ты ,разве не "продукт больной футбольной системы, которая поимела от нее все») И даже мужика(ныне завалящего)) -- Хиреет волчица..((
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Интерес
1738151988
Всё бы ничего,но сама долго болталась разным по постелям,пока страстно не полюбила футбол с Федуном.И тут попёрло.Так что вы все-продукты государственного строя,именуемого капитализм.Только одни "с рождения и по воспитанию",а другие(в силу возраста) перекрестившиеся из пропагандистов марксистско-ленинский идей в буржуа.
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САДЫЧОК
1738153241
Зарема он поимел своим талантом! А, ты чем?
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Dimaz 10
1738155737
Ну, здесь как в поговорке: Рыбак рыбака…. Но хирургический факт заключается в том, что оба поимели Федуна. Только один быстро и не сильно больно, а другая мощно и на всю жизнь)
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