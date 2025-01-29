Зарема: «Кокорин – это продукт больной футбольной системы, который поимел от нее все»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала оценку экс-игроку команды Александру Кокорину.

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«Кокорин и Шамиль Газизов – это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.

Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

Впоследствии Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ – это говно. Эта фрага – плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин – не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, он посмеивается над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не, как он, добирается на «Ламборджини» куда захочет», – сказала Зарема.