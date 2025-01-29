Зарема согласилась с Кокориным, что РПЛ – говно: ее аргументы

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поддержала Александра Кокорина.
- Накануне Кокорин заявил, что РПЛ стала «говном».
- Зарема и Федун покинули «Спартак» в 2022 году.
- Сейчас клуб под управлением «Лукойла».
«Пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть?
Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, гос. финансирование, которые привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры», – считает Зарема.