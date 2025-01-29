Зарема согласилась с Кокориным, что РПЛ – говно: ее аргументы

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поддержала Александра Кокорина.

Накануне Кокорин заявил, что РПЛ стала «говном».

Зарема и Федун покинули «Спартак» в 2022 году.

Сейчас клуб под управлением «Лукойла».

«Пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть?

Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, гос. финансирование, которые привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры», – считает Зарема.