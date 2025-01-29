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  • Зарема согласилась с Кокориным, что РПЛ – говно: ее аргументы

Зарема согласилась с Кокориным, что РПЛ – говно: ее аргументы

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поддержала Александра Кокорина.

  • Накануне Кокорин заявил, что РПЛ стала «говном».
  • Зарема и Федун покинули «Спартак» в 2022 году.
  • Сейчас клуб под управлением «Лукойла».

«Пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть?

Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, гос. финансирование, которые привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры», – считает Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (8)
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baggio80
1738142534
Наконец-то хоть кто-то не боится говорить правду.
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NewLife
1738142611
Это она описала то, что на поверхности, но надо смотреть в корень: причина этого безобразия в том, что РФС управляется теми, кому через гос компанию принадлежит ведущий футбольный клуб, т.е. причина в преступном конфликте интересов.
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ScarlettOgusania
1738142635
"Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм клубы, гос. финансирование...покупные игры..." ...собственно это все и обедняет российский футбол, делает его больше похожим не на игру на поле, а больше - на игру в кабинетах, у кого денег больше, тот и прав... именно это и бесит большую часть болельщиков...((( запретить госфинансирование футбола надо было давно, лишь решение президента о социальной значимости этого вида спорта его остановило до 24.02.22, но непонятно что не останавливает это решение сейчас...
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FRZZ
1738144073
Рыба гниёт с головы...
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Taps
1738144267
Уберите это говно - Зарему.
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Красногвардейчик
1738146494
Как ни странно, в этот раз, согласен с Заремой...особенно в паспортах. Раздают любой обезьяне, лишь бы из Зенита была))
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Борис34684
1738146746
Да рукамиводство РФС не мешало бы почистить от газпрема.
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