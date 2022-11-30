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    ЭСК сочла ошибочным неудаление Промеса после массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак» (Sport24)

    ЭСК РФС по просьбе «Зенита» изучила массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    «ЭСК поддержала все решения судьи, кроме неудаления Промеса.

    «Зенит» просил рассмотреть четыре эпизода. По трем: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова отказано в претензии. Одну претензию — неудаление Промеса — ЭСК удовлетворила», – написал источник.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4831

      ААМ 8 секунд назад

      ЭСК - московская контора и этим сказано всё.

      0
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      Рейтинг: +7787

      nik55 17 минут назад

      ЭСК на зарплате газсрема-----тогда все понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3104

      Ziklop 41 минуту назад

      теперь ждем ещё одного заседания со сроками.

      0
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      Рейтинг: +1118

      inzek 49 минут назад

      наплакали

      0
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      Рейтинг: +5879

      GoldPlayFIFARus9 56 минут назад

      Понятное дело, зачинщика всей заварухи не удалить это надо постараться. Московское судейство как всегда душит Зенит, но ничего, бабло всегда побеждает зло!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10956

      R_a_i_n 1 час назад

      Интересно послушать мотивировачную часть!

      0
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      Рейтинг: +7415

      Беспонтий 1 час назад

      под шконкой не срослось отсидеться

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      Рейтинг: +5931

      maior-60 1 час назад

      ***** развонялись.

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      Рейтинг: +1617

      jek718875 1 час назад

      Беднягу Промеса, если в Голландии не посадят, то в России удалят

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