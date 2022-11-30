ЭСК сочла ошибочным неудаление Промеса после массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак» (Sport24)

ЭСК РФС по просьбе «Зенита» изучила массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«ЭСК поддержала все решения судьи, кроме неудаления Промеса.

«Зенит» просил рассмотреть четыре эпизода. По трем: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова отказано в претензии. Одну претензию — неудаление Промеса — ЭСК удовлетворила», – написал источник.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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