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    Роналду хотел перейти на полгода в «Реал»

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пытался организовать возвращение в «Реал».

    «Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне.

    Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в «Челси». Также он может попробовать и договориться с «Атлетико» – сказал Барбоза.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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