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Роналду хотел перейти на полгода в «Реал»

30 ноября 2022, 22:53
2

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пытался организовать возвращение в «Реал».

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне.

Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в «Челси». Также он может попробовать и договориться с «Атлетико» – сказал Барбоза.

  • Роналду – свободный агент.
  • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
  • Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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mutabor0992
1669842822
Не нужен содомит!Даже даром!!!
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DeStar
1669843143
да зачем от атм то? странный вариант, во первых это мадрид но другой. а во вторых симеоне он не сдался мне кажется.
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