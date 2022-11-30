Умер 22-летний игрок молодежной сборной Колумбии Баланта

Колумбийская федерация футбола сообщила о смерти полузащитника Андреса Баланты.

По информации L'Equipe, 22-летний хавбек, вероятно, умер от сердечного приступа.

Он потерял сознание на тренировке во вторник, и врачи не смогли спасти жизнь спортсмена.

Баланта выступал за молодежную сборную Колумбии.

С лета он был в аренде в аргентинском «Атлетико Тукуман».

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