Умер 22-летний игрок молодежной сборной Колумбии Баланта

Колумбийская федерация футбола сообщила о смерти полузащитника Андреса Баланты.
По информации L'Equipe, 22-летний хавбек, вероятно, умер от сердечного приступа.
Он потерял сознание на тренировке во вторник, и врачи не смогли спасти жизнь спортсмена.
- Баланта выступал за молодежную сборную Колумбии.
- С лета он был в аренде в аргентинском «Атлетико Тукуман».
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Источник: сайт Колумбийской федерации футбола