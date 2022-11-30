Сборная Австралии установила личный рекорд

Сборная Австралии впервые одержала две подряд победы на чемпионате мира.
В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 австралийцы победили Данию (1:0).
- Австралия во 2-й раз в истории вышла в плей-офф ЧМ-2022.
- Команду тренирует Грэм Арнольд.
- В группе Австралия проиграла только Франции (1:4).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Новости сборной Австралии на ЧМ-2022
Результаты сборной Австралии на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру