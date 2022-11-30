Сборная Австралии установила личный рекорд

Сборная Австралии впервые одержала две подряд победы на чемпионате мира.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 австралийцы победили Данию (1:0).

Австралия во 2-й раз в истории вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Команду тренирует Грэм Арнольд.

В группе Австралия проиграла только Франции (1:4).

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Новости сборной Австралии на ЧМ-2022

Результаты сборной Австралии на ЧМ-2022

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