Сборная Австралии отказалась играть с Россией

Федерация футбола Австралии сообщила, что у национальной сборной нет окон для матча с Россией.

«График официальных матчей национальной команды под эгидой ФИФА распланирован до июня 2025 года, поэтому сборная не заинтересована в данный момент в каких-либо товарищеских играх – ни со сборной России, ни с какой-либо другой командой», – объяснили в федерации.