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    Сборная Австралии отказалась играть с Россией

    Федерация футбола Австралии сообщила, что у национальной сборной нет окон для матча с Россией.

    «График официальных матчей национальной команды под эгидой ФИФА распланирован до июня 2025 года, поэтому сборная не заинтересована в данный момент в каких-либо товарищеских играх – ни со сборной России, ни с какой-либо другой командой», – объяснили в федерации.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
    • Австралия занимает 25-е место в рейтинге сборных ФИФА.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1728558315
    кто бы сомневался , что будет другой ответ от английских подкаблучников.
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    FRZZ
    1728558403
    Послали культурно.
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