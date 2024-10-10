Сборная Австралии отказалась играть с Россией

Федерация футбола Австралии сообщила, что у национальной сборной нет окон для матча с Россией.
«График официальных матчей национальной команды под эгидой ФИФА распланирован до июня 2025 года, поэтому сборная не заинтересована в данный момент в каких-либо товарищеских играх – ни со сборной России, ни с какой-либо другой командой», – объяснили в федерации.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
- Австралия занимает 25-е место в рейтинге сборных ФИФА.