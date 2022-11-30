Тунис в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победил Францию. Единственный гол тунисцев забил форвард французского «Монпелье» Вахби Хазри.
Ассист Хазри сделал футболист венгерского «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.
Тунисцы финишировали в группе третьими. Франция осталась на первом месте.
Команды встретились впервые за 12 лет.
ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур
Гол: 1:0 – Хазри, 58.
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Источник: Бомбардир.ру