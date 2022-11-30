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    ЧМ-2022. Франция проиграла Тунису (0:1)

    Тунис в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победил Францию. Единственный гол тунисцев забил форвард французского «Монпелье» Вахби Хазри.

    Ассист Хазри сделал футболист венгерского «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.

    Тунисцы финишировали в группе третьими. Франция осталась на первом месте.

    Команды встретились впервые за 12 лет.

    ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур

    Тунис – Франция – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хазри, 58.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1019

      ARSteven89 32 минуты назад

      Поздравляю! Всё равно праздник для болельщиков.
      А нас поздравляю с отличным четвертьфиналом, если без сенсаций! Франция в сетке с Англией на 1/4.

      0
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      Рейтинг: +4831

      ААМ 34 минуты назад

      Дешам проиграл этот матч. Неужели он не понимал, что у него короткая скамейка.

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      Рейтинг: +356

      Ollegator 41 минуту назад

      Не ушла) Я правда так и не понял откуда там офсайд

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