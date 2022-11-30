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«Рубин» рассматривает на пост тренера трех кандидатов

30 ноября 2022, 08:42
2

«Рубин» думает о назначении нового главного тренера. Сейчас в качестве и.о. команду возглавляет Юрий Уткульбаев.

«На данный момент на пост главного тренера «Рубина» трое кандидатов. Это Игорь Черевченко, Вадим Гаранин и исполнявший обязанности в двух последних матчах Юрий Уткульбаев, которого поддержали казанские болелы после победы над «Нефтехимиком» (до этого была виктория в Уфе).

Мои источники сообщают, что Уткульбаев – не фаворит. Во-первых, у него есть разногласия во взглядах со спортдиром Олегом Яровинским. Во-вторых, очевидны риски. Анварович, которого я сравнивал с Курбаном Бердыевым, – непростой человек. Есть опасения, что он не зайдет банде «галактикос», собранной из статусных ребят. Кому-то сто пудов не понравится, что Уткульбаев будет закручивать гайки», – написал источник.

  • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
  • У команды самый дорогой состав в лиге.
  • Турнир возобновится весной.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига Рубин Уткульбаев Юрий Черевченко Игорь Гаранин Вадим
Комментарии (2)
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odessakmv
1669795601
"болелы" - это кто или что? или это глагол? а, журнашлисты?
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BoevStas1
1669797316
Галактикос)))банда))во бред...
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