Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Рубин» рассматривает на пост тренера трех кандидатов

    «Рубин» думает о назначении нового главного тренера. Сейчас в качестве и.о. команду возглавляет Юрий Уткульбаев.

    «На данный момент на пост главного тренера «Рубина» трое кандидатов. Это Игорь Черевченко, Вадим Гаранин и исполнявший обязанности в двух последних матчах Юрий Уткульбаев, которого поддержали казанские болелы после победы над «Нефтехимиком» (до этого была виктория в Уфе).

    Мои источники сообщают, что Уткульбаев – не фаворит. Во-первых, у него есть разногласия во взглядах со спортдиром Олегом Яровинским. Во-вторых, очевидны риски. Анварович, которого я сравнивал с Курбаном Бердыевым, – непростой человек. Есть опасения, что он не зайдет банде «галактикос», собранной из статусных ребят. Кому-то сто пудов не понравится, что Уткульбаев будет закручивать гайки», – написал источник.

    • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
    • У команды самый дорогой состав в лиге.
    • Турнир возобновится весной.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ЧМ-2022. Канада уступила Хорватии (1:4) и досрочно вылетела с турнира. Экс-игрок «Рубина» забил 11
    Первая лига. «Рубин» благодаря голу Дзагоева обыграл «Нефтехимик» (2:0). После ухода Слуцкого казанцы только побеждают 3
    Вилков заподозрил Слуцкого в сумасшествии 1
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11