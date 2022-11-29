В Госдуме предложили наказать игроков «Зенита» и «Спартака» общественными работами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил, как можно наказать игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье [Владимиру] Москалеву нужно было жестко их тушить.

А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалев с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.

Очень напоминает драку 2002 года в Раменском, где подрались футболисты ЦСКА и «Сатурна», но теперь у нас есть более современное оборудование, которое позволяет найти зачинщиков и строго их наказать.

Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание.

Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать. Любое проявление агрессии должно наказываться, не важно – футболист ты или нет», – сказал Свищев.

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