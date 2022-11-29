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    В Госдуме предложили наказать игроков «Зенита» и «Спартака» общественными работами

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил, как можно наказать игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье [Владимиру] Москалеву нужно было жестко их тушить.

    А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалев с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.

    Очень напоминает драку 2002 года в Раменском, где подрались футболисты ЦСКА и «Сатурна», но теперь у нас есть более современное оборудование, которое позволяет найти зачинщиков и строго их наказать.

    Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание.

    Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать. Любое проявление агрессии должно наказываться, не важно – футболист ты или нет», – сказал Свищев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16288

      Anton01011969 19 минут назад

      А Думу отправить на Украину по мобилизации, без зарплаты!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Suvorov51 25 минут назад

      Ну а думских депутатов пожизнено отправить на работу без оплаты

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10939

      R_a_i_n 27 минут назад

      Вот согласен! Депутаты тоже кстати должны быть наказаны при невыполнении своих обещаний общественными работами!

      4
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      Рейтинг: +671

      Forvard47 > R_a_i_n 25 минут назад

      Ты че они же святые? О народе всё думают и как свой карман как можно больше нагреть с помощью него!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      Спартач80 30 минут назад

      Вы осуждаете гейропу,за вмешательство в спорт,а сами то чем лучше?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7777

      nik55 48 минут назад

      что в думе больше заняться не чем ---вы бы больше о народе думали

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      Рейтинг: +10939

      R_a_i_n > nik55 26 минут назад

      А они и думают! Нашу рашу смотрел?

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