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  • В Госдуме предложили наказать игроков «Зенита» и «Спартака» общественными работами

В Госдуме предложили наказать игроков «Зенита» и «Спартака» общественными работами

29 ноября 2022, 19:21
14

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил, как можно наказать игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в матче Кубка России.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Накал игры и желание команд победить привело к потасовке, но важно и то, что до этого момента в матче случались очаги возгорания. И тогда судье [Владимиру] Москалеву нужно было жестко их тушить.

А в итоге футболисты почувствовали вседозволенность и развязали массовую драку, судья должен управлять игрой, поддерживать баланс эмоций, но Москалев с этим не справился. Конечно, такое поведение неприемлемо, не только для футболистов, но и людей в целом.

Очень напоминает драку 2002 года в Раменском, где подрались футболисты ЦСКА и «Сатурна», но теперь у нас есть более современное оборудование, которое позволяет найти зачинщиков и строго их наказать.

Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание.

Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать. Любое проявление агрессии должно наказываться, не важно – футболист ты или нет», – сказал Свищев.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (14)
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nik55
1669739480
что в думе больше заняться не чем ---вы бы больше о народе думали
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R_a_i_n
1669740732
Вот согласен! Депутаты тоже кстати должны быть наказаны при невыполнении своих обещаний общественными работами!
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Anton1969
1669741213
А Думу отправить на Украину по мобилизации, без зарплаты!!!
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"supermax"
1669745174
а лучше пусть госдума выйдет стенка на стенку против Спартака и Зенита....проигравших накажем общественными работами
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Сержтир
1669752845
Это значит что они тоже будут заседать в госдуме.
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вальтер79
1669755886
картина маслом выходишь из дома а там бариос или соболев снег убирают лопатой))))))
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paracetamol
1669756649
А как же тогда наказать судью Москалева, который это безобразие допустил?
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paracetamol
1669759648
В Думе сидит куча идиотов. Это дело не попадает под уголовное или административное правонарушение. Да и дела-то нет!
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