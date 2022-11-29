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    Дешам отреагировал на новость, что Бензема еще может сыграть на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном возвращении Карима Бензема в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира.

    • Футболист «Реала» травмировал квадрицепс левого бедра.
    • Сообщалось, что он восстанавливается быстрее, чем ожидалось.
    • Французы уже победили Австралию (4:1) и Данию (2:1). Следующий соперник – Тунис.

    «Я не думаю об этом. Вы знаете ситуацию и время, которое Кариму нужно для восстановления.

    Не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел», – сказал Дешам.

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    Источник: L’Equipe

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