Дешам отреагировал на новость, что Бензема еще может сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном возвращении Карима Бензема в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира.

Футболист «Реала» травмировал квадрицепс левого бедра.

Сообщалось, что он восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Французы уже победили Австралию (4:1) и Данию (2:1). Следующий соперник – Тунис.

«Я не думаю об этом. Вы знаете ситуацию и время, которое Кариму нужно для восстановления.

Не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел», – сказал Дешам.

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