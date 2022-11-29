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Сычевой: «Будет классно в будущем играть в «Барселоне»

29 ноября 2022, 12:29
3

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем будущем.

— Ваш одноклубник Лукас Вера ждет вас в будущем в «Барселоне». Вы какие цели ставите перед собой в будущем?

— Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Если его слова про то, что буду играть в будущем «Барселоне» реализуются, будет классно. У меня нет определенного желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдет? А если и произойдет, этого будет мало.

— Если бы вам дали выбор перейти в любую команду, куда бы перешли?

— Смотря какая команда. Может, я лучше в «Оренбурге» хочу остаться. Я еще не думал про свои желания, я пока тут остаюсь.

  • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
  • Отступные в контракте россиянина – 100 миллионов рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (3)
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neim
1669715091
Там, не так далече, один азиат тоже не мало забил, но на следующий сезон даже в РПЛ мало кому нужным оказался. Так что не торопись, ещё не запряг, чтобы нукать ))).
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Иван Петров 1986
1669715972
Так же как захарян в челси.
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