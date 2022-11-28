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    «Мне за такое пришили уголовное дело». Широков – о драке игроков «Зенита» и «Спартака»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Насколько приемлемо такое поведение? Это риторический вопрос. Мягко говоря, такое случается нечасто. Мне за такое пришили уголовное дело. Интересно: здесь кому-то тоже так сделают? Это даже больше резонансное событие, чем моe.

    По закону о Fan ID футболистов могут не пускать на стадион? Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай. У нас подобный случай с дракой был, наверное, один раз.

    Есть компетентные органы — пусть разбираются и выносят решения. Всe равно это касается только Кубка — эти же люди будут дальше играть в чемпионате», — сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4926

      polt 1 час назад

      Тебе то вообще срок надо было дать.

      3
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      Рейтинг: +3398

      anatolich72 1 час назад

      Сам себе могилу роет. Неуч.

      2
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      Рейтинг: +2787

      фанат джигурды 1 час назад

      Как этому ничего не было, так и им ничего не будет.

      А сравнивать драку со своим подлым и низким поступком умный человек бы не стал.

      3
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      Рейтинг: +10868

      alp 1 час назад

      все таки у широкого было немного по другому.

      0
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      Рейтинг: +185

      SuperPav11 > alp 1 час назад

      Смени аву идиотик

      0
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      Рейтинг: +1306

      Эном айс 1 час назад

      Однако..
      Не нужно путать подлость со спонтанной дракой.

      3
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      Рейтинг: +5147

      neim 1 час назад

      Рома, так они арбитра не били, зачем ровнять хрен с пальцем ?

      4
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      Рейтинг: +5897

      rash1959 1 час назад

      Жалко, что не посадил, ты ударил судью. Откупился, гнида.

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      Рейтинг: +404

      Номэд > rash1959 1 час назад

      Да там избил, а не ударил.

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