«Мне за такое пришили уголовное дело». Широков – о драке игроков «Зенита» и «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Насколько приемлемо такое поведение? Это риторический вопрос. Мягко говоря, такое случается нечасто. Мне за такое пришили уголовное дело. Интересно: здесь кому-то тоже так сделают? Это даже больше резонансное событие, чем моe.

По закону о Fan ID футболистов могут не пускать на стадион? Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай. У нас подобный случай с дракой был, наверное, один раз.

Есть компетентные органы — пусть разбираются и выносят решения. Всe равно это касается только Кубка — эти же люди будут дальше играть в чемпионате», — сказал Широков.

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