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    Фанатов без билетов бесплатно впустили на матч Камерун – Сербия в начале второго тайма

    Болельщики без билетов смогли бесплатно пройти на матч ЧМ-2022 Камерун – Сербия (3:3, второй тайм).

    «Какая-то суета на входе на арену. Огромная толпа, людей не пускают. Стюарды запрещают снимать это. Требуют болельщиков удалять фото.

    Оказывается, у стадиона скопились люди без билетов. Из-за того, что на трибунах было много свободных мест их пустили в начале второго тайма», – написал Севастиан Терлецкий в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +990

      ARSteven89 16 минут назад

      Я так ещё в детстве (в 90е) попадал бесплатно на матчи местной команды. Нас "безбилетников" запускали где-то минуте на 70й, до этого я смотрел через щели в заборе вокруг стадиона )))

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