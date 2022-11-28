Фанатов без билетов бесплатно впустили на матч Камерун – Сербия в начале второго тайма

Я так ещё в детстве (в 90е) попадал бесплатно на матчи местной команды. Нас "безбилетников" запускали где-то минуте на 70й, до этого я смотрел через щели в заборе вокруг стадиона )))
Болельщики без билетов смогли бесплатно пройти на матч ЧМ-2022 Камерун – Сербия (3:3, второй тайм).
«Какая-то суета на входе на арену. Огромная толпа, людей не пускают. Стюарды запрещают снимать это. Требуют болельщиков удалять фото.
Оказывается, у стадиона скопились люди без билетов. Из-за того, что на трибунах было много свободных мест их пустили в начале второго тайма», – написал Севастиан Терлецкий в телеграме.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Сербия.
- Обе сборные стартовали на ЧМ-2022 с поражений.
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