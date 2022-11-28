Сербия установила рекорд чемпионата мира

Сербия побеждает Камерун в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 (2:1, перерыв).
Сербы забили два гола в добавленное к первому тайму времени. Это первый случай в истории чемпионатов мира.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Сербия.
- Обе сборные стартовали на ЧМ-2022 с поражений.
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Источник: Opta