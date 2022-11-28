Мбаппе хочет сыграть с Тунисом, несмотря на планируемую ротацию в сборной Франции

Тренерский штаб сборной Франции намерен сделать шесть изменений в составе команды на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.
Французы досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира, поэтому Дидье Дешам планирует дать отдых нескольким основным футболистам.
При этом нападающий Килиан Мбаппе не хочет попадать под ротацию и собирается сыграть.
- Франция и Тунис встретятся 30 ноября в 18:00 мск.
- Команда Дешама лидирует в группе ЧМ, набрав 6 очков в 2 турах.
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Источник: Get French Football News