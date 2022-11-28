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    Мбаппе хочет сыграть с Тунисом, несмотря на планируемую ротацию в сборной Франции

    Тренерский штаб сборной Франции намерен сделать шесть изменений в составе команды на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

    Французы досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира, поэтому Дидье Дешам планирует дать отдых нескольким основным футболистам.

    При этом нападающий Килиан Мбаппе не хочет попадать под ротацию и собирается сыграть.

    • Франция и Тунис встретятся 30 ноября в 18:00 мск.
    • Команда Дешама лидирует в группе ЧМ, набрав 6 очков в 2 турах.

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    Источник: Get French Football News

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