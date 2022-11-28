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Талалаев раскрыл трансферные планы «Торпедо»

28 ноября 2022, 09:25

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, какие позиции клуб собирается усилить во время зимнего трансферного окна.

– Зимний перерыв. Будете ли рассматривать Дзюбу или похожего нападающего? Какой вы видите весну, чтобы остаться в РПЛ?

– Мы с тренерским штабом вчера до половины четвертого утра рассматривали кандидатов. У нас очень много ограничений. Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет. У нас и так одна из самых возрастных команд.

Есть причины для использования всех вариантов. Я могу сказать откровенно – мы просматриваем латино-американский и африканский рынок. Нам нужен быстрый нападающий, который может завершать усилия команды.

Было несколько отрывов хороших. Понимаем, что Лаптев и Лебеденко не убегут, они неплохо играют в борьбе между линиями. Турищев не реализовывает пока что. Нам нужен быстрый забивной нападающий.

На российском рынке игроков младше 32 лет с такими качествами нет. Мы вынуждены выходить на другие рынки.

Если покупать балканцев, то их будет больше, чем россиян. Это тоже неправильно.

Предстоит серьезная работа президенту, руководству, селекционной службе. Надеюсь, эти вопросы будут решены.

Это видение нашего тренерского штаба. Либо найдем совместное решение, либо будем искать выход из ситуации.

  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
  • Следующий матч москвичи проведут 4 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
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