Сборные Хорватии и Канады назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ливая.

Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис.

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