Хорватия – Канада: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

Сборные Хорватии и Канады сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг против друга.

В матче 1-го тура Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Канада проиграла Бельгии (0:1).

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Коэффициенты:

Победа Хорватии – 2.30

Ничья – 3.35

Победа Канады – 3.45

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии

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