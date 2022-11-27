Хорватия – Канада: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

Сборные Хорватии и Канады сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Команды ни разу не играли друг против друга.
В матче 1-го тура Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Канада проиграла Бельгии (0:1).
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Рекомендуемая ставка: победа Хорватии
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Где смотреть матч Хорватия – Канада
Источник: «Бомбардир»