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    Хорватия – Канада: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

    Сборные Хорватии и Канады сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Команды ни разу не играли друг против друга.

    В матче 1-го тура Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Канада проиграла Бельгии (0:1).

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    Коэффициенты:

    • Победа Хорватии – 2.30
    • Ничья – 3.35
    • Победа Канады – 3.45

    Рекомендуемая ставка: победа Хорватии

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    Где смотреть матч Хорватия – Канада

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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